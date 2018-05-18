الحلقة الأولى من "رحيم" تتجاوز مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة (فيديو)

حققت الحلقة الأولى من مسلسل "رحيم" للفنان ياسر جلال، عدد مشاهدات مرتقع جدًا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





واستطاعت الحلقة حصد أكثر من 1,192,147 مشاهدة منذ طرحها بالأمس عبر يوتيوب.



