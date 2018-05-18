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الحلقة الأولى من "رحيم" تتجاوز مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة (فيديو)

الجمعة 18/مايو/2018 - 08:28 ص
الحلقة الأولى من رحيم تتجاوز مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة (فيديو)
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الفجر الفني
 

حققت الحلقة الأولى من مسلسل "رحيم" للفنان ياسر جلال، عدد مشاهدات مرتقع جدًا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

واستطاعت الحلقة حصد أكثر من 1,192,147 مشاهدة منذ طرحها بالأمس عبر يوتيوب. 

المسلسل من تأليف محمد إسماعيل أمين وهو العمل الثاني الذي يجمعه مع ياسر جلال بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي مسلسل "ظل الرئيس".


ويشارك فى بطولة المسلسل نور، بعد غيابها سنوات عن الدراما وحسن حسني والراقصة دينا وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمد رياض وإيهاب فهمي والمسلسل من إنتاج شركة فنون مصر.



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