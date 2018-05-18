ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"كلبش 2" يحتل صدارة قائمة الأكثر رواجا بيوتيوب (فيديو)

الجمعة 18/مايو/2018 - 08:14 ص
كلبش 2 يحتل صدارة قائمة الأكثر رواجا بيوتيوب (فيديو)
طباعة
الفجر الفني
 

احتلت الحلقة الأولى من مسلسل كلبش"، بطولة الفنان أمير كرارة، قائمة الأكثر رواجًا بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وبلغت مشاهدات الحلقة أكثر من 3,419,384 مشاهدة منذ طرحها للمشاهدة والاستماع أول أمس 16 مايو.

"كلبش 2" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حيث يقدم من خلاله أمير كرارة دور ضابط شرطة يتم اتهامه في قضية ظلمًا.

العمل يشارك في بطولته روجينا، محمود البزاوي، هالة فاخر، أحمد صلاح حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، محمد على رزق، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، عمر الشناوى، مصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وآخرين، تأليف باهر دوديدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى.


المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسل مزيكا كلبش 2 فن سينما دراما امير كرارة الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:30
-
الفتح الرباطي - المغرب
السالمية - الكويت
-
x
22:50
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
كأس الأردن - المناصير (النهائي)
شباب الأردن
-
x
22:00
-
الجزيرة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيران - أساسي
-
x
13:00
-
أوزبكستان - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/18/2018 9:10:13 AM