هوجان يعود لحلبة WWE من بوابة السعودية

لايزال الجدل مستمرا بشأن إمكانية عودة أسطورة مصارعة المحترفين "هولك هوجان" لحلبات اتحاد المصارعة العالمي WWE.





وكان WWE فسخ تعاقده مع هوجان عام 2015، بعد انتشار تسجيل مسرب له يهين فيه أصحاب البشرة السوداء بألفاظ عنصرية.





ومع ذلك تردد مؤخرا أن ادارة الاتحاد عادت للتفاوض مع هوجان بشأن عودته المحتملة لحلبات منظمة المصارعة الأكبر في العالم في المستقبل القريب.





وكانت هيئة الرياضة السعودية طلبت مشاركة هوجان في مهرجان "أعظم رويال رامبل" الذي تم تنظيمه في مدينة جدة، أبريل/ نيسان الماضي، نظرا للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها صاحب الـ64 عاما في المنطقة العربية.





ووفقا لما نقله موقع "رينج سايد نيوز" فإن هوجان قد يعود لحلبات WWE في الحدث القادم الذي سيتم تنظيمه في السعودية.





ويقال إن هيئة الرياضة السعودية اتفقت مع إدارة WWE على إقامة حدث كبير آخر على أرض المملكة، شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ولكن هذه المرة سيكون في العاصمة الرياض.



