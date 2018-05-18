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شريف منير مع حفيدته في أول أيام رمضان (صور)

الجمعة 18/مايو/2018 - 07:59 ص
شريف منير مع حفيدته في أول أيام رمضان (صور)
شريف منير
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شيماء عطية
 


شارك الفنان شريف منير، جمهوره بصورة جديدة له تجمعه بحفيدته "يارا" ابنة ابنته أسما، وذلك أثناء توجههما لأداء صلاة المغرب في أول أيام شهر رمضان.


ونشر "شريف" الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "أنا ولارا ساعة صلاة المغرب فى أول يوم فى رمضان.. كل سنة وإنتى طيبة يا حبيبة جدو".



شريف منير مع حفيدته في أول أيام رمضان (صور)
شريف منير مع حفيدته في أول أيام رمضان (صور)
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