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فيديو سري يظهر مقتل جنود أمريكيين في كمين "داعش"

الجمعة 18/مايو/2018 - 07:45 ص
فيديو سري يظهر مقتل جنود أمريكيين في كمين داعش
أرشيفية
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وكالات
 
نشرت وزارة الدفاع الأمريكية شريط فيديو سري حول عملية فاشلة في النيجر.

ويكشف الفيديو الذي ظل البنتاغون يُخفي جزءا منه حتى الآن، التفاصيل الجديدة حول مقتل جنود أمريكيين من أفراد القوات الخاصة في النيجر في شهر أكتوبر 2017، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وتظهر في الفيديو جثة الجندي لا دافيد جونسون.

ويُظهر نفس الفيديو هروب سبعة جنود أمريكيين وأربعة جنود نيجريين إلى المستنقع للاختباء.

وقد نُشر على شبكة الإنترنت في شهر مارس الماضي فيديو يُظهر مقتل أربعة جنود أمريكيين في النيجر.

وأشير وقتذاك إلى أن الفيديو الذي نشرته حسابات تنظيم "داعش"، أُخذ من كاميرات لجنود أمريكيين قتلوا في كمين جماعة تابعة لتنظيم "داعش" بالنيجر.

وأظهر مقطع الفيديو الذي بلغت مدته 9 دقائق، اللحظات الأخيرة للجنود الأمريكيين.

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