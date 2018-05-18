مسلسلات رمضان تتصدر ترند "تويتر".. محمد رمضان أولًا وهنيدي يحاول اللحاق به





لا تزال هاشتاجات المسلسلات الرمضانية متصدرة ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، وذلك بعد ساعات قليلة من عرض الحلقات الأولى منها.





وجاء في المركز الأول هاشتاج مسلسل "نسر الصعيد" للنجم محمد رمضان، بينما حل ثانيًا هاشتاج مسلسل "أرض النفاق" للفنان محمد هنيدي، وتذيل القائمة هاشتاج مسلسل "أيوب" الذي جاء في المركز الخامس ضمن أكثر الهاشتجات شيوعًا بين مستخدمي تويتر.



