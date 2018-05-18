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محمد صلاح يدخل "عوالم خفية" مع عادل إمام (صورة)

الجمعة 18/مايو/2018 - 06:43 ص
محمد صلاح يدخل عوالم خفية مع عادل إمام (صورة)
صلاح
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سارة إبراهيم
 

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "عوالم خفية" للزعيم عادل إمام، وجود صورة محمد صلاح نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، مرسومة على لوحة داخل مكتب رئيس تحرير جريدة معارضة للحكومة.


ويجسد الفنان صلاح عبد الله، شخصية الصحفي "دراز أبو المعاطي"، وهو صديق الصحفي "هلال كامل" الذي يجسده الزعيم، ويدور الحديث بينهما داخل المكتب في حين تظهر الصورة، في لفتة مميزة من صناع المسلسل.


"عوالم خفية" من تأليف أمين جمال، محمد محرز ومحمود حمدان، وإنتاج شركة "ماجنوم"، وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته هبة مجدي، بشرى، فتحي عبدالوهاب، أحمد وفيق، أسامة عباس، طارق صبري، ومحمود حجازي. 


محمد صلاح يدخل "عوالم خفية" مع عادل إمام (صورة)
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