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السعودية تستضيف أول سباق لفورمولا ئي في الشرق الأوسط

الجمعة 18/مايو/2018 - 06:40 ص
السعودية تستضيف أول سباق لفورمولا ئي في الشرق الأوسط
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وكالات
 
قال منظمون، إن السعودية ستستضيف السباق الافتتاحي، في بطولة فورمولا ئي، لموسم 2018-2019، في ديسمبر كانون الأول المقبل.

وسيقام السباق في الدرعية، على مشارف العاصمة الرياض، لأول مرة في الشرق الأوسط.

وقالت الجهة المنظمة للبطولة، إنها توصلت لاتفاق لمدة عشر سنوات، مع الهيئة العامة للرياضة بالمملكة، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، لموقع رابطة فورمولا ئي "تتطلع السعودية للمستقبل، وفورمولا ئي تشكل المستقبل في رياضة المحركات".

وأضاف "إنها تتفق تماما مع رؤية المملكة لعام 2030، وتعرض إمكانية استضافة سباقات من طراز عالمي، في شوارع العاصمة، لأول مرة في تاريخنا".

وتابع "يمكن للعائلات السعودية أن تستمتع بمشاهدة السباق، وسيتم استغلال أرباح هذه الرياضة، في ترك تأثير إيجابي بمجتمعنا".

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