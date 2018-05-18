الاتحاد الدولي للسيارات يلزم فيراري بتغيير مكان المرايا

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات، اليوم الخميس، منع فيراري، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، من تركيب مرايات الأجنحة على النظام الرئيسي للحماية هالو، مثلما فعل في سباق الجائزة الكبرى الإسباني.





ويعتقد الاتحاد الدولي للسيارات، أن التصميم المبتكر أعطى لفريق فيراري المزيد من الديناميكية الهوائية، بالرغم من حصول سيباستيان فيتل على المركز الرابع يوم الأحد في السباق الذي فاز به لويس هاميلتون، متصدر فئة السائقين، سائق مرسيدس.





وذكر بيان "يتوقع الاتحاد الدولي للسيارات أن يكون لديه امتثالا شاملا من كافة الموجهين الفنيين بحلول السباق المقبل".





ويقام سباق الجائزة الكبرى المقبل في موناكو يوم 27 أيار/مايو.





وأضاف البيان: "يعترف الاتحاد الدولي للسيارات بأن القواعد المعمول بها حاليا فيما يتعلق بموضع المرايا، ليست مثالية، وانه سيسعى جاهدا لاقتراح مجموعة قواعد شاملة".



