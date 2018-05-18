رواد السويشال ميديا يسخرون من عمرو خالد: "أول داعية فرارجي"

سخر رواد السويشال ميديا من الداعية الإسلامي عمر خالد، وذلك بعد مشاركته في أحد الإعلانات الدعائية لصالح إحدى شركات الدواجن.

وتصدر هاشتاج "عمر خالد" ترند موقع التغريدات توتير ضمن أكثر الهاشتاجات استخدامًا بين رواد الموقع.

كما انتقد رواد موقع الفيسبوك الداعية الشهير، خصوصًا بعد استخدامه نفس نبرة الصوت في الحديث والتي يستخدمها في عمله الدعوي وهو ما اعتبره الرواد أنه "شيخ تجارة".





وكتب "أكرم البزاوي": "عمرو خالد عامل إعلان عن فراخ الوطنية وبيتكلم عنها بحماس زي ما كان بيتكلم عن الغزوات في الإسلام.. و بيقول إن الفراخ دي هاتسعدك على قيام الليل.. عمرو خالد اول داعيه فرارجي مبروك يا شيخنا".





وعلق الروائي "أشرف العشماوي" على الحادثة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "عمرو خالد بيقولك على صفحته إن ارتقائك في قيام الليل وقربك لربنا حيكون أفضل مع الدواجن".







