فولفسبورج يهزم هولستين كييل ويقترب من البقاء في الدوري الألماني

اقترب فولفسبورج من البقاء، بدوري الدرجة الأولى الألماني، بعدما حقق انتصارا ثمينا 3/1 على ضيفه هولستين كييل، أمس الخميس، في ذهاب الملحق الفاصل لتفادي الهبوط.

واضطر فولفسبورج لخوض الملحق الفاصل، عقب حصوله على المركز السادس عشر (الثالث من القاع)، في ترتيب البوندسليجا، ليواجه كييل، الذي حصل على المركز الثالث، في دوري الدرجة الثانية.

وبادر ديفوك أوريجي بالتسجيل لمصلحة فولفسبورج، في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل كينجسلي شيندلر لكييل في الدقيقة 34.

وأعاد جوسيب بريكالو التقدم لفولفسبورج مرة أخرى، بتسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض، في الدقيقة 40.

وتكفل يونس مالي بتسجيل الهدف الثالث لفولفسبورج، في الدقيقة 56.

وبات يكفي فولفسبورج، الخسارة بفارق هدف وحيد، في لقاء العودة، الذي سيقام بملعب كييل، يوم 21 مايو الحالي، للبقاء بالدرجة الأولى.