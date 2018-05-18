بعد عرض الحلقة الأولى من "عزمي وأشجان".. الجمهور: "قنبلة ضحك"

تفاعل رواد السويشال ميديا مع هاشتاج مسلسل "عزمي وأشجان" عبر موقع التغريدات "تويتر"، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من العمل.





وجاءت آراء المغردين مثنية على الكيمياء التي ظهرت بين الزوجين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، واصفين المسلسل بأنه "قنبلة ضحك".



