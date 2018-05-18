بعد عرض الحلقة الأولى من "عزمي وأشجان".. الجمهور: "قنبلة ضحك"
الجمعة 18/مايو/2018 - 05:59 ص
شيماء عطية
تفاعل رواد السويشال ميديا مع هاشتاج مسلسل "عزمي وأشجان" عبر موقع التغريدات "تويتر"، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من العمل.
وجاءت آراء المغردين مثنية على الكيمياء التي ظهرت بين الزوجين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، واصفين المسلسل بأنه "قنبلة ضحك".
"عزمي وأشجان" ﺇﺧﺮاﺝ: إسلام خيري، ﺗﺄﻟﻴﻒ: أحمد محي، وبطولة إيمي سمير غانم وحسن الرداد، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصابة نصب واحتيال مكونة من فردين وهما (عزمي) و(أشجان)، يتعرضان لعدد من المواقف الكوميدية أثناء قيام ضابط بتتبع جرائم النصب التي يقومون بها.
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