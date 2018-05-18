ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بعد عرض الحلقة الأولى من "عزمي وأشجان".. الجمهور: "قنبلة ضحك"

الجمعة 18/مايو/2018 - 05:59 ص
بعد عرض الحلقة الأولى من عزمي وأشجان.. الجمهور: قنبلة ضحك
طباعة
شيماء عطية
 

تفاعل رواد السويشال ميديا مع هاشتاج مسلسل "عزمي وأشجان" عبر موقع التغريدات "تويتر"، وذلك بعد عرض الحلقة الأولى من العمل.


وجاءت آراء المغردين مثنية على الكيمياء التي ظهرت بين الزوجين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، واصفين المسلسل بأنه "قنبلة ضحك".


"عزمي وأشجان" ﺇﺧﺮاﺝ: إسلام خيري، ﺗﺄﻟﻴﻒ: أحمد محي، وبطولة إيمي سمير غانم وحسن الرداد، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصابة نصب واحتيال مكونة من فردين وهما (عزمي) و(أشجان)، يتعرضان لعدد من المواقف الكوميدية أثناء قيام ضابط بتتبع جرائم النصب التي يقومون بها.

بعد عرض الحلقة الأولى من "عزمي وأشجان".. الجمهور: "قنبلة ضحك"
بعد عرض الحلقة الأولى من "عزمي وأشجان".. الجمهور: "قنبلة ضحك"
بعد عرض الحلقة الأولى من "عزمي وأشجان".. الجمهور: "قنبلة ضحك"
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسل مزيكا فن عزمي واشجان سينما دراما ايمي غانم الفجر الفني الرداد اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:30
-
الفتح الرباطي - المغرب
السالمية - الكويت
-
x
22:50
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
كأس الأردن - المناصير (النهائي)
شباب الأردن
-
x
22:00
-
الجزيرة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيران - أساسي
-
x
13:00
-
أوزبكستان - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/18/2018 6:10:01 AM