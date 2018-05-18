ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

قبل المونديال.. مفاجأة سارة للمشجعين في موسكو

الجمعة 18/مايو/2018 - 05:49 ص
قبل المونديال.. مفاجأة سارة للمشجعين في موسكو
مونديال روسيا
طباعة
وكالات
 

كشف رئيس قسم النقل وتطوير البنية التحتية للطرق في العاصمة موسكو ماكسيم ليكسوتوف، مفاجأة سارة للمشجعين الذين سيزورون المدينة خلال إقامة فعاليات مونديال 2018.

 

وقال ليكسوتوف إن المشجعين في كأس العالم 2018 سيحصلون على تخفيضات 10 % في مقاهي ومطاعم بعض حدائق موسكو.

 

وتابع: "يقع ملعب لوجنيكي بالقرب من وسط موسكو، ولهذا فبعد نهاية المباريات يمكن للمشجعين التوجه على طول مسار المشاة إلى أقرب الحدائق، (جوركي وموزيون ووزاريادي).. للحصول على تخفيض 10 % يجب على المشجع تقديم هوية المشجع الخاصة به".

 

وبحلول كأس العالم 2018، سيتم إصدار أكثر من 1.4 مليون دليل سفر في موسكو. وستنجز خرائط وكتيبات تحتوي على إرشادات للسياح، وستكون بست لغات وهي، الروسية، والإنجليزية، والصينية، والألمانية، والفرنسية، والإسبانية.

 

ويعتبر "لوجنيكي" الملعب الرئيس لمباريات كأس العالم روسيا 2018، وسيحتضن حفلي افتتاح واختتام المونديال، وعددا من مباريات البطولة.

 

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:30
-
الفتح الرباطي - المغرب
السالمية - الكويت
-
x
22:50
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
كأس الأردن - المناصير (النهائي)
شباب الأردن
-
x
22:00
-
الجزيرة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيران - أساسي
-
x
13:00
-
أوزبكستان - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/18/2018 6:10:01 AM