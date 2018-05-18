قبل المونديال.. مفاجأة سارة للمشجعين في موسكو

كشف رئيس قسم النقل وتطوير البنية التحتية للطرق في العاصمة موسكو ماكسيم ليكسوتوف، مفاجأة سارة للمشجعين الذين سيزورون المدينة خلال إقامة فعاليات مونديال 2018.

وقال ليكسوتوف إن المشجعين في كأس العالم 2018 سيحصلون على تخفيضات 10 % في مقاهي ومطاعم بعض حدائق موسكو.

وتابع: "يقع ملعب لوجنيكي بالقرب من وسط موسكو، ولهذا فبعد نهاية المباريات يمكن للمشجعين التوجه على طول مسار المشاة إلى أقرب الحدائق، (جوركي وموزيون ووزاريادي).. للحصول على تخفيض 10 % يجب على المشجع تقديم هوية المشجع الخاصة به".

وبحلول كأس العالم 2018، سيتم إصدار أكثر من 1.4 مليون دليل سفر في موسكو. وستنجز خرائط وكتيبات تحتوي على إرشادات للسياح، وستكون بست لغات وهي، الروسية، والإنجليزية، والصينية، والألمانية، والفرنسية، والإسبانية.

ويعتبر "لوجنيكي" الملعب الرئيس لمباريات كأس العالم روسيا 2018، وسيحتضن حفلي افتتاح واختتام المونديال، وعددا من مباريات البطولة.