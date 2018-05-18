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ليونيل ميسي يتحدث عن نهائي دوري أبطال أوروبا

الجمعة 18/مايو/2018 - 05:00 ص
ليونيل ميسي يتحدث عن نهائي دوري أبطال أوروبا
ميسي
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وكالات
 

تحدث هداف نادي برشلونة الإسباني، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الغريم التاريخي نادي ريال مدريد، وعن الفارق بين النادي الكتالوني والنادي الملكي.

 

وقال ميسي خلال مقابلة مع صحيفة سبورت الإسبانية: "يملك ريال مدريد أفضل اللاعبين في العالم في جميع المراكز مثل برشلونة، إلا أن الريال لديه ميزة متأصلة به فقط.. الفريق يستطيع الفوز حتى عندما يقدم مباراة سيئة، هو فريق يعرف كيف يفوز في جميع الأحوال، يجب أن نتحسن بشكل كبير كفريق للتغلب عليهم".

 

وأعرب ميسي عن أسفه للطريقة التي خرج به فريقه أمام روما في دوري أبطال أوروبا: "لقد كنا في وضع جيد، وكنا قريبين من التأهل لنصف النهائي.. نشعر بخيبة أمل كبيرة بعد الخروج من البطولة".

 

وودع برشلونة منافسات دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على يد روما الإيطالي، فبعد فوز الفريق الكتالوني ذهابا (4-1)، انهار أصدقاء ميسي في العاصمة الإيطالية، وسقطوا بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب.

 

تجدر الإشارة إلى أن نهائي "التشامبيونز ليج"" سيجمع في الـ26 من الشهر الجاري، ريال مدريد الذي تأهل على حساب بايرن ميونيخ، وليفربول الذي أقصى نادي روما.

 

 

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