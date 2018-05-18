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أحدث جلسة تصويرية لـ"يسرا المسعودي" في كواليس مسلسل السهام المارقة (صور)

الجمعة 18/مايو/2018 - 05:40 ص
أحدث جلسة تصويرية لـيسرا المسعودي في كواليس مسلسل السهام المارقة (صور)
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يارا أحمد
 


أطلت الفنانة يسرا المسعودي، بأحدث إطلالة سيشن لها بمناسبة شهر رمضان الكريم وذلك لمسلسل السهام المارقة وظهرت في السيشن أنها ترتدى الزي الإسلامي المتمثل في العباءة والطرحه والميكب البسيط وذلك في إطار الزي الإسلامي وكان خلف نجاح هذا السيشن المتميز فذلك يرجع الي كرو العمل إلا وهم المصور الفوتوغرافي مصطفي مكي، ميكب جيجي عوض، مصفف الشعر محمود عاشور، فاشون ديزاينر جيهان هريدي.


ويذكر أن يسرا المسعودي تشارك في أكثر من عمل درامي في رمضان ومنها مسلسل عزمي وأشجان ويتضمن نخبه من النجوم إلا وهم حسن الرداد، إيمي سمير غانم، سمير غانم، رجاء الجداوي، يسرا المسعودي، بيومي فؤاد، نسرين آمين، بدرية طلبة وغيرهم من النجوم وهو من تأليف أحمد محي ومحمد حمدي وإخراج إسلام خيري.


ويتضمن مسلسل السهام المارقة نخبة من النجوم وهم شريف سلامة، هاني عادل، وليد فواز، يسرا المسعودي، شيري عادل وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج محمد حفظي ومعز مسعود ومن تأليف كلا من محمد دياب، خالد دياب، شرين دياب وإخراج محمود كامل.



أحدث جلسة تصويرية لـ"يسرا المسعودي" في كواليس مسلسل السهام المارقة (صور)
أحدث جلسة تصويرية لـ"يسرا المسعودي" في كواليس مسلسل السهام المارقة (صور)
أحدث جلسة تصويرية لـ"يسرا المسعودي" في كواليس مسلسل السهام المارقة (صور)
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