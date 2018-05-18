شاب يروي تفاصيل تعرضه لحادث مع سمك القرش في العين السخنة (فيديو)
الجمعة 18/مايو/2018 - 06:44 ص
نعيم يوسف
روى الشاب عمر عبدالقادر، تفاصيل تعرضه لإعاقة في قدمه بسبب "سمك القرش"، موضحا أنه كان في العين السخنة، وخرج عليه سمكتين، عندما نزل إلى الماء.
وأشار "عبدالقادر" في لقاء مع برنامج "بيت الخير" المذاع على قناة المحور الفضائية، الخميس، إلى أنه حاول العوم خارج الماء، وقاوم سمك القرش الذي التهم جزءًا من قدمه.
وأوضح أن أصدقائه رأوه، وحاول كل شخص أن يتصرف كما يعرف، ولكنهم لم يكونوا مدربين للتعامل مع هذا الأمر.
ولفت إلى أن الإنسان يستطيع أن يستخدم خوفه كحافز لكي ينجز أشياء أفضل.
وأشار "عبدالقادر" في لقاء مع برنامج "بيت الخير" المذاع على قناة المحور الفضائية، الخميس، إلى أنه حاول العوم خارج الماء، وقاوم سمك القرش الذي التهم جزءًا من قدمه.
وأوضح أن أصدقائه رأوه، وحاول كل شخص أن يتصرف كما يعرف، ولكنهم لم يكونوا مدربين للتعامل مع هذا الأمر.
ولفت إلى أن الإنسان يستطيع أن يستخدم خوفه كحافز لكي ينجز أشياء أفضل.
المزيد عن: مصري شاب المحور العين السخنة