خطأ إخراجي في الحلقة الأولى من مسلسل "نسر الصعيد".. تعرف عليه
الجمعة 18/مايو/2018 - 05:30 ص
شيماء عطية
انتقد رواد السويشال ميديا أحد الأخطاء الإخراجية في مسلسل "نسر الصعيد" والتي جاءت ضمن أحداث الحلقة الأولى من المسلسل.
ويكمن الخطأ في المشهد الذي يلعب فيه "زين" محمد رمضان، كرة القدم برفقة أقرانه في عام ١٩٩٨، بينما الكرة المستخدمة في المشهد كانت كرة أمم أفريقيا ٢٠٠٨.
"نسر الصعيد" تأليف محمد عبد المعطي واخراج ياسر سامي، انتاج شركة العدل جروب، ويشارك في بطولة العمل كل من محمد رمضان ودرة وسيد رجب ووفاء عامر ودينا.
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