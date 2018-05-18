ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خطأ إخراجي في الحلقة الأولى من مسلسل "نسر الصعيد".. تعرف عليه

الجمعة 18/مايو/2018 - 05:30 ص
خطأ إخراجي في الحلقة الأولى من مسلسل نسر الصعيد.. تعرف عليه
طباعة
شيماء عطية
 

انتقد رواد السويشال ميديا أحد الأخطاء الإخراجية في مسلسل "نسر الصعيد" والتي جاءت ضمن أحداث الحلقة الأولى من المسلسل.


ويكمن الخطأ في المشهد الذي يلعب فيه "زين" محمد رمضان، كرة القدم برفقة أقرانه في عام ١٩٩٨، بينما الكرة المستخدمة في المشهد كانت كرة أمم أفريقيا ٢٠٠٨.


"نسر الصعيد" تأليف محمد عبد المعطي واخراج ياسر سامي، انتاج شركة العدل جروب، ويشارك في بطولة العمل كل من محمد رمضان ودرة وسيد رجب ووفاء عامر ودينا.

خطأ إخراجي في الحلقة الأولى من مسلسل "نسر الصعيد".. تعرف عليه
المزيد عن: نسر الصعيد نجوم الفن مشاهير مسلسل مزيكا فن سينما دراما خطأ اخراجي الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:30
-
الفتح الرباطي - المغرب
السالمية - الكويت
-
x
22:50
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
كأس الأردن - المناصير (النهائي)
شباب الأردن
-
x
22:00
-
الجزيرة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيران - أساسي
-
x
13:00
-
أوزبكستان - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/18/2018 6:10:01 AM