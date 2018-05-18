خطأ إخراجي في الحلقة الأولى من مسلسل "نسر الصعيد".. تعرف عليه

انتقد رواد السويشال ميديا أحد الأخطاء الإخراجية في مسلسل "نسر الصعيد" والتي جاءت ضمن أحداث الحلقة الأولى من المسلسل.





ويكمن الخطأ في المشهد الذي يلعب فيه "زين" محمد رمضان، كرة القدم برفقة أقرانه في عام ١٩٩٨، بينما الكرة المستخدمة في المشهد كانت كرة أمم أفريقيا ٢٠٠٨.