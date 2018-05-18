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انضمام قطعة بحرية عسكرية للأسطول الليبي بعد غياب 7 سنوات

الجمعة 18/مايو/2018 - 05:30 ص
انضمام قطعة بحرية عسكرية للأسطول الليبي بعد غياب 7 سنوات
أرشيفية
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وكالات
 
أعلنت إدارة الإعلام الحربي القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الجمعة، عن استرجاع قطعة بحرية حربية بعد سبع سنوات كانت متواجدة خارج البلاد، مشيرة إلى أن القطعة الحربية ستنضم للأسطول البحري للمشاركة في حماية المياه الإقليمية الليبية.

وقالت إدارة الإعلام الحربي للقيادة العامة للجيش الليبي في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه أن "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تمكنت من استرجاع إحدى القطع البحرية بعد سبع سنوات من تواجدها في الخارج"، مشيرا إلى أن "القطعة البحرية سوف تنضم إلى أسطولنا البحري وتشارك في حماية المياه الإقليمية الليبية والحرب على الإرهاب والاتجار بالبشر عبر الهجرة غير الشرعية".

وأشار: "يعد وصول هذه الخافرة نقلة نوعية لأسطولنا البحري ونجاحا آخر لقواتنا المسلحة يضاف إلى سلسلة نجاحاتها محليا ودوليا".

وأضاف البيان أن "القطعة البحرية التي أطلق عليها اسم خافرة الكرامة كان في استقبالها بقاعدة بنغازي البحرية وكيل عام وزارة الدفاع بالحكومة المؤقتة اللواء يونس فرحات، ورئيس أركان القوات البحرية اللواء فرج المهدوي، ومدير إدارة المشتريات بالقوات المسلحة اللواء عبد الله عون، ومدير مكتب القائد العام العميد خيري التميمي".
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