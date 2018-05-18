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بعد الحلقة الأولى من "أيوب".. الشهير بمقولة "باشا مصر" يخطف الأنظار (صور)

الجمعة 18/مايو/2018 - 05:20 ص
بعد الحلقة الأولى من أيوب.. الشهير بمقولة باشا مصر يخطف الأنظار (صور)
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يارا أحمد
 

بعد عرض الحلقة الاولي من مسلسل "أيوب" لفت الفنان محمد دياب، الأنظار بدوره خلال أحداث المسلسل، وشهد تفاعلًا كبيرًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


وكان دياب اشتهر العام الماضي بمقولة "باشا مصر" نظرًا لنجاحه في مسلسل "كلبش"، ونجح دياب، في موسم رمضان الحالي في لفت الأنظار خلال دور المحامي الأناني الذي صمم علي الزواج من آيتن عامر بالرغم دخول شقيقها مصطفي شعبان "أيوب" السجن.


الجدير بالذكر أن مسلسل "أيوب" تدور أحداث حول موظف بنك يتعرض للظلم ويدخل السجن، وعندما يخرج يقرر الانتقام من كل من تسببه فيما وصل له .


العمل بطولة مصطفى شعبان وآيتن عامر ومحمد لطفي ومحمد دياب وهنا الزاهد وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.

بعد الحلقة الأولى من "أيوب".. الشهير بمقولة "باشا مصر" يخطف الأنظار (صور)
بعد الحلقة الأولى من "أيوب".. الشهير بمقولة "باشا مصر" يخطف الأنظار (صور)
بعد الحلقة الأولى من "أيوب".. الشهير بمقولة "باشا مصر" يخطف الأنظار (صور)
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