بعد الحلقة الأولى من "أيوب".. الشهير بمقولة "باشا مصر" يخطف الأنظار (صور)





وكان دياب اشتهر العام الماضي بمقولة "باشا مصر" نظرًا لنجاحه في مسلسل "كلبش"، ونجح دياب، في موسم رمضان الحالي في لفت الأنظار خلال دور المحامي الأناني الذي صمم علي الزواج من آيتن عامر بالرغم دخول شقيقها مصطفي شعبان "أيوب" السجن.