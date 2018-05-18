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دبلوماسي: على الدول العربية العمل لمنع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

الجمعة 18/مايو/2018 - 06:33 ص
دبلوماسي: على الدول العربية العمل لمنع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
السفير إبراهيم الشويمي
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نعيم يوسف
 
قال السفير إبراهيم الشويمي، الدبلوماسي المصري، إنه يجب التنسيق بين الدول العربية في مسألة قطع العلاقات مع الدول الأخرى، في ملف القضية الفلسطينية، مشددا على أن قطع العلاقات مع أمريكا لن يغير شيء.

وأضاف "الشويمي"، في لقاء مع قناة الغد الفضائية، أنه يجب على الدول العربية تكثيف نشاطعا في دول العالم لعدم نقل سفاراتها إلى القدس، وهذا يتطلب مجهود كبير جدا من الدول العربية.

ولفت الدبلوماسي المصري، إلى أن استدعاء السفراء من الدول التي نقلت سفاراتها إلى القدس أمر ممكن، ولكن نقل السفارة لا يعني الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويجب على الدول العربية تكثيف عملها لمنع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
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