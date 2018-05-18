حسن الرداد وإيمي سمير غانم يحاولان سرقة بنك في الحلقة الأولى من "عزمي وأشجان"

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "عزمى وأشجان"، محاولة سرقة بنك من قبل زوجين وهما عزمي وأشجان واللذان يجسدان شخصياتهما حسن الرداد و إيمي سمير غانم.

ويضع كلا من الزوجين خطة لسرقة البنك دون معرفة الآخر، حيث تحاول أشجان سرقة البنك بالتعاون مع خالها الفنان سمير غانم، وتتنكر في شخصية سيدة عجوز، فيما يتنكر عزمي في شخصية شاب يحاول الانتحار فوق سطح البنك بمساعدة نسرين آمين.





"عزمي وأشجان"، بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوي، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومي فؤاد، محمد سلطان، والمطرب الشعبي محمود الليثي، من إخراج إسلام خيري، وإنتاج أحمد السبكي.



