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تعرف على تصنيف المنتخبات العربية في شهر مايو

الجمعة 18/مايو/2018 - 04:53 ص
تعرف على تصنيف المنتخبات العربية في شهر مايو
منتخب مصر
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وكالات
 

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصنيف المنتخبات الخاص بشهر مايو 2018، وحافظ فيه المنتخب التونسي على الصدارة العربية، فيما تقدمت السعودية ثلاثة مراكز.

 

واحتل منتخب تونس المركز الـ14 عالميا، يليه المغرب في المركز الثاني عربيا والـ 42 عالميا، ثم منتخب مصر في المركز الثالث عربيا والـ46 عالميا، متبوعا بمنتخب الجزائر في المرتبة الرابعة عربيا والـ62 عالميا.

 

أما منتخب السعودية فتقدم 3 مراكز ليحتل المركز الـ67 عالميا والخامس عربيا.

 

فيما يلي ترتيب أول 10 منتخبات عربية:

 

1- تونس (14)

 

2- المغرب (42)

 

3- مصر (46)

 

4- الجزائر (64)

 

5- السعودية (67)

 

6- سوريا (76)

 

7- الإمارات (81)

 

8- لبنان (82)

 

9- عمان (87)

 

10- العراق (91)

 

على صعيد آخر حافظت المنتخبات الـ10 الأوائل على ترتيبها في التصنيف الشهري للفيفا، حيث جاء المنتخب الألماني في الصدارة، تليه منتخبات البرازيل، وبلجيكا، والبرتغال، والأرجنتين، وسويسرا، وفرنسا، وإسبانيا، وتشيلي، وبولندا على الترتيب.

 

يذكر أن هذا التصنيف هو قبل الأخير الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل انطلاق نهائيات مونديال روسيا 2018.

 

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