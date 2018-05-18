جمهورية شبين يحصل على توقيع ثنائي المنصورة والبنك الأهلي

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين على توقيع لاعبي المنصورة، والبنك الأهلي خالد عيد و عبد الرحمن عوض لمدة موسمين استعداداً للموسم الجديد من القسم الثاني.

وقام اللاعب خالد عيد "قنبلة" صانع الألعاب بالتوقيع لشبين، عقب الرحيل مؤخراً عن صفوف البنك الأهلي.

كما انضم للجمهورية اللاعب عبد الرحمن عوض "شيكابالا" صانع ألعاب المنصورة السابق لموسمين، وقام الثنائي بالتوقيع في حضور طارق السعيد المدير الفني لشبين، وعصام شعبان مدير الكرة.

كما انتقل للجمهورية اللاعب عبد الرحمن عوض "شيكابالا" صانع ألعاب المنصورة السابق لموسم الحالي، بينما سبق لشيكا اللعب لإتحاد السنبلاوين، ثم لدمياط، قبل أن ينتقل للمنصورة قبل موسمين.