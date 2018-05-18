بعد عرض الحلقة الأولى "أبو عمر المصري" يدخل ضمن سباق تريند "تويتر"





لا تزال ردود أفعال الحلقات الأولى على الأعمال الرمضانية مستمرة وخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فبعد عرض الحلقة الأولى دخل مسلسل "أبو عمر المصري" ضمن سباق صدارة تريند "تويتر"، ونال المركز الأول في التريند.









مسلسل "أبوعمر المصري" مأخوذ عن روايتين للكاتب عزالدين شكرى فشير، وهما "مقتل فخر الدين" و"أبو عمر المصري"، وسيناريو وحوار مريم نعوم، ويشارك فى بطولة المسلسل أحمد عز، أمل بوشوشة، وفتحي عبدالوهاب ودينا الشربيني وثناء شافع وأحمد العوضي وصبري فواز، إخراج أحمد خالد موسى.



