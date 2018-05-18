فرج عامر يكشف سر نجاحه في الوصول لأكبر مصدر أغذية في الشرق الأوسط



وأضاف "عامر" في لقاء مع برنامج "نجوم القيادة" المذاع على قناة المحور الفضائية، الخميس، أن النجاح في أي عمل أساسياته واحدة، وهي الجدية، وأن يكون لديه عزيمة وإرادة وإصرار على النجاح، والعمل الجماعي، والاستماع للآخرين، وكسب ثقة الآخرين.



ولفت إلى أنه "مش دايما الأفكار اللي الواحد بيقولها بتنجح"، مؤكدا أهمية إرضاء وإسعاد الناس.

قال فرج عامر، رئيس مجلس إدارة مجموعة فرج الله، إنه أكبر مصدر للصناعات الغذائية في الشرق الأوسط، ومن بين أكبر 100 مصنع للطعام على مستوى العالم.