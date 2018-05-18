محمد هنيدي يدعو جمهوره لمشاهدة "أرض النفاق" عبر شاهد وواحد خليجي





دعا الفنان محمد هنيدي، جمهوره لمشاهدة مسلسله الرمضاني "أرض النفاق"، والذي يعرض خارج مصر عبر عدد من الشاشات العربية، على عدد من المواقع الإلكترونية، واعدًا الجمهور بحلقات أقوى بعد ردود الأفعال الإيجابية التي نالتها الحلقة الأولى.









‏وغرد "هنيدي" عبر "تويتر"، "‏بالرغم من ان المسلسل ما تعرضش في مصر ولا حتى يوتيوب ولا على فيسبوك .. الحمد لله وان شاء الله الحلقات الجاية أقوى،، ه تلاقوه على شاهد واي فيلكس وواحد خليجي".









مسلسل "أرض النفاق" يشارك فى بطولته كل من محمد هنيدي، هنا شيحا، سامي مغاوري، محمد محمود، دلال عبدالعزيز، هاجر الشرنوبى، محمد ثروت، محمود كمال، وهو إنتاج العدل جروب ومن إخراج ماندو العدل وسامح عبدالعزيز.







