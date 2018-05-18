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اليوم.. أحمد فتحي يخضع لكشف طبي

الجمعة 18/مايو/2018 - 04:15 ص
اليوم.. أحمد فتحي يخضع لكشف طبي
أحمد فتحي
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الفجر الرياضي
 

اطمأن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أحمد فتحي لاعب الفريق، بعدما خضع لفحص طبي أول أمس الأربعاء خصوصا بعدما غاب اللاعب عن مواجهة كمبالا سيتي الأخيرة للإصابة.

 

وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب بدأ يتعافى من آثار الرشح على الركبة، وأن حالته مستقرة ولا يحتاج سوى للراحة خلال الفترة الحالية.

 

وأوضح الجهاز الطبي أن اللاعب سيخضع لفحص طبي اليوم الجمعة قبل انطلاق المران المسائي لتحديد إمكانية مشاركته تدريجيا في التدريبات الجماعية أو الاكتفاء بأداء برنامجه التأهيلي.

 

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