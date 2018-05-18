هكذا نال يوسف الشريف "شابوه" رمضان رغم غيابه عن الساحة!





شهد الموسم الرمضاني الحالي غياب النجم يوسف الشريف، عن الساحة حيث اعتذر عن عدم تقديمه مسلسلًا لتجهيزات فيلم سينمائي جديد.





ودائمًا ما يردد الجمهور كلمة "شابوه" ليوسف الشريف، عبر السوشيال ميديا وذلك لذكائه في اختياراته وحتي مع اختفائه عن الساحة يتذكره الجميع بجملة "شابوه يوسف الشريف".



