هكذا نال يوسف الشريف "شابوه" رمضان رغم غيابه عن الساحة!
الجمعة 18/مايو/2018 - 04:30 ص
يارا أحمد
شهد الموسم الرمضاني الحالي غياب النجم يوسف الشريف، عن الساحة حيث اعتذر عن عدم تقديمه مسلسلًا لتجهيزات فيلم سينمائي جديد.
ودائمًا ما يردد الجمهور كلمة "شابوه" ليوسف الشريف، عبر السوشيال ميديا وذلك لذكائه في اختياراته وحتي مع اختفائه عن الساحة يتذكره الجميع بجملة "شابوه يوسف الشريف".
حيث كتب احد رواد موقع التواصل الاجتماعي: "شابوه يوسف الشريف انك ما عملتش مسلسل السنة ديه"، وكتب آخر : "اوعي تكون فاكر اننا مش هنقولك شابوه.. حتي لو مُت هنقول شابوه يوسف الشريف مات وارتاح"، وكتب ثالث: " كل ما اتفرج علي مسلسل أقول شابوه يوسف الشريف".
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