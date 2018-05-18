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محلل سياسي فلسطيني: الاحتلال ارتكب في القدس جرائم ضد الإنسانية

الجمعة 18/مايو/2018 - 06:21 ص
محلل سياسي فلسطيني: الاحتلال ارتكب في القدس جرائم ضد الإنسانية
المحلل السياسي الفلسطيني أكرم عطا الله
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نعيم يوسف
 
قال المحلل السياسي الفلسطيني، أكرم عطا الله، إن هناك إفاقة عربية متأخرة في ملف القدس، المحتلة منذ عام 1967، وارتكب الاحتلال فيها جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف "عطالله"، في لقاء مع قناة الغد الفضائية، أن العرب لا يمارسون السياسة بمنطق المصالح، والولايات المتحدة تتعامل بلغة المصالح، ويجب أن يتعلم العرب هذه اللغة، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاهل بالسياسة وكل حساباته هي سلطة ومال.

ولفت المحلل الفلسطيني، إلى أن العرب يملكون العديد من نقاط القوة مثل البترول، والشركات العاملة في الدول الغربية، والقواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في الدول العربية.
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