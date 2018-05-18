هاجر الشرنوبي بعد مشهد وفاتها في "نسر الصعيد".. توجه الشكر لمحمد رمضان وياسر سامي
الجمعة 18/مايو/2018 - 04:15 ص
يارا أحمد
حرصت الفنانة الشابة هاجر الشرنوبي، على توجيه الشكر للنجم محمد رمضان علي دعمه لها وكذلك المخرج ياسر سامي لترشيحها ضمن أحداث الحلقة الاولي من مسلسل "نسر الصعيد".
يُذكر أن "نسر الصعيد" بطولة محمد رمضان ووفاء عامر، درة، سيد رجب، دينا، عايدة رياض، عائشة بن أحمد، محمد حاتم، باسل الزارو، عائشة بن أحمد، هاجر عفيفي، تأليف محمد عبد المعطي ومن إخراج ياسر سامي.
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