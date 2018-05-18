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أستاذ قانون دولي: قطر تتنكر للدور التاريخي للإمارات

الجمعة 18/مايو/2018 - 05:04 ص
أستاذ قانون دولي: قطر تتنكر للدور التاريخي للإمارات
الدكتور أيمن سلامة
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن قطر توسلت للإمارات عام 2000، لكي تقوم الإمارات بالسماح للمقاتلات القطرية بجزء من المجال الجوي الإماراتي، نظرا لمحدودية المجال الجوي القطري، فقبلت الإمارات.

وأضاف "سلامة" في مداخلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أن قطر الآن تتنكر حاليا للمعروف التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، كي تغيث وتسعف الدولة الشقيقة الجار من مسألة محدودية مساحتها.
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