28 لاعبا في قائمة السعودية الأولية استعدادا للمونديال

كشف أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي، عن القائمة الأولية للأخضر، والتي تستعد لخوض غمار منافسات كأس العالم روسيا 2018، والتي ضمت 28 لاعبا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

عساف القرني، ومحمد العويس، وياسر المسيلم، وعبدالله المعيوف، ومنصور الحربي، وياسر الشهراني، ومحمد البريك، وسعيد المولد، ومعتز هوساوي، وأسامة هوساوي، وعمر هوساوي، ومحمد جحفلي، وعلي البليهي، وعبدالله الخيبري، وعبدالملك الخيبري، وعبدالله عطيف، وتيسير الجاسم، وحسين المقهوي، وسلمان الفرج، ونواف العابد، ومحمد كنو، وهتان باهبري، ومحمد الكويكبي، وسالم الدوسري، ويحيى الشهري، وفهد المولد، ومحمد السهلاوي، ومهند عسيري.

ويدخل الأخضر السعودي معسكرًا مغلقا في مدينة بادرا السويسرية، بداية من بعد غد الأحد وحتى يوم 8 يونيو المقبل، يخوض خلاله 3 مواجهات ودية أمام إيطاليا يوم 20 مايو، وبيرو يوم 3 يونيو، وألمانيا يوم 8 يونيو.