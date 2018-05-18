ماجدة خير الله عن مشهد نحر الرقبة بمسلسل "أبو عمر المصري": "إيه المتعة فيه"

أعربت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عن استيائها من مشهد نحر الرقبة الذي ورد ضمن أحداث الحلقة الأولى في مسلسل "أبو عمر المصري"، متسائلة عن المتعة أو الفن في مثل هذه المشاهد.





وكتبت "ماجدة" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "ليه أشوف مشهد واحد بيجز رقبة بني آدم؟؟ مش الفن للتسليه والمتعة؟ طب ايه المتعه أوا لفن في مشاهد زي كده؟!".



