ماجدة خير الله عن مشهد نحر الرقبة بمسلسل "أبو عمر المصري": "إيه المتعة فيه"
الجمعة 18/مايو/2018 - 04:00 ص
شيماء عطية
أعربت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عن استيائها من مشهد نحر الرقبة الذي ورد ضمن أحداث الحلقة الأولى في مسلسل "أبو عمر المصري"، متسائلة عن المتعة أو الفن في مثل هذه المشاهد.
وكتبت "ماجدة" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "ليه أشوف مشهد واحد بيجز رقبة بني آدم؟؟ مش الفن للتسليه والمتعة؟ طب ايه المتعه أوا لفن في مشاهد زي كده؟!".
مسلسل "أبو عمر المصري" مأخوذ عن روايتين للكاتب عزالدين شكرى فشير، وهما "مقتل فخر الدين" و"أبو عمر المصري"، وسيناريو وحوار مريم نعوم، ويشارك فى بطولة المسلسل أحمد عز، أمل بوشوشة، وفتحي عبدالوهاب ودينا الشربيني وثناء شافع واحمد العوضى وصبري فواز، اخراج أحمد خالد موسى.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسل مزيكا ماجدة خير الله فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن ابو عمر المصري