هل تكون خطوة بوفون القادمة سببا في إقناع "صلاح" للبقاء في ليفربول؟

كشفت وسائل إعلام إيطالية عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعد ما أشارت إلى إمكانية انتقال الحارس المخضرم ليوفنتوس والمنتخب الإيطالي جيانلويجي بوفون إلى الدوري الإنجليزي.

وقال بوفون (40 عاماً) خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إنه اتخذ قراراً بإنهاء مسيرته مع "السيدة العجوز" وإن مباراة الفريق المقبلة أمام هيلاس فيرونا في الجولة 38 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم (السيري آ) ستكون هي الأخيرة له بقميص الفريق.

ووفقاً لموقع فوتبول إيطاليا وشبكة سبورت ميدياسيت الإيطالية، فإن بوفون يميل إلى مواصلة مسيرته المهنية، وعدم إعلان الاعتزال الآن، وسط اهتمام ليفربول، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، بالحصول على خدماته، بحسب ما نقلته أوليه.

وسيكون بوفون أمام فرصة أخرى للفوز بدوري أبطال أوروبا إذا انتقل لليفربول، وهو اللقب الذي لم يحققه أبداً.

وكان مدرب ليفربول يورغن كلوب يبحث عن حارس مرمى من أصحاب الخبرة، وقد يكون بوفون هو الحارس القادم لـ"الريدز".