ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هل تكون خطوة بوفون القادمة سببا في إقناع "صلاح" للبقاء في ليفربول؟

الجمعة 18/مايو/2018 - 03:38 ص
هل تكون خطوة بوفون القادمة سببا في إقناع صلاح للبقاء في ليفربول؟
بوفون ومحمد صلاح
طباعة
وكالات
 

كشفت وسائل إعلام إيطالية عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعد ما أشارت إلى إمكانية انتقال الحارس المخضرم ليوفنتوس والمنتخب الإيطالي جيانلويجي بوفون إلى الدوري الإنجليزي.

 

وقال بوفون (40 عاماً) خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إنه اتخذ قراراً بإنهاء مسيرته مع "السيدة العجوز" وإن مباراة الفريق المقبلة أمام هيلاس فيرونا في الجولة 38 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم (السيري آ) ستكون هي الأخيرة له بقميص الفريق.

 

ووفقاً لموقع فوتبول إيطاليا وشبكة سبورت ميدياسيت الإيطالية، فإن بوفون يميل إلى مواصلة مسيرته المهنية، وعدم إعلان الاعتزال الآن، وسط اهتمام ليفربول، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، بالحصول على خدماته، بحسب ما نقلته أوليه.

 

وسيكون بوفون أمام فرصة أخرى للفوز بدوري أبطال أوروبا إذا انتقل لليفربول، وهو اللقب الذي لم يحققه أبداً.

 

وكان مدرب ليفربول يورغن كلوب يبحث عن حارس مرمى من أصحاب الخبرة، وقد يكون بوفون هو الحارس القادم لـ"الريدز".

المزيد عن: محمد صلاح ليفربول لدوري الإنجليزي رياضة بوفون الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:30
-
الفتح الرباطي - المغرب
السالمية - الكويت
-
x
22:50
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
كأس الأردن - المناصير (النهائي)
شباب الأردن
-
x
22:00
-
الجزيرة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيران - أساسي
-
x
13:00
-
أوزبكستان - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/18/2018 4:40:13 AM