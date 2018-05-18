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داعية إسلامي يوضح علامة قبول أعمال الإنسان في شهر رمضان

الجمعة 18/مايو/2018 - 04:52 ص
داعية إسلامي يوضح علامة قبول أعمال الإنسان في شهر رمضان
الشيخ أحمد الطلحي
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نعيم يوسف
 
قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إن هناك علامة لقبول الله أعمال الإنسان وصومه وصلاته في شهر رمضان، وهي أن الأعمال تدوم بعد رمضان.

وأضاف "الطلحي"، في لقاء مع قناة الحدث اليوم الفضائية، أن عدم استمرارها فيما بعد رمضان يعني أن القبول به شك.

جاء ذلك ردا على سؤال "هل يجوز للفتاة ارتداء الحجاب في نهار رمضان فقط؟"، حيث أكد أن علامة قبول الأعمال استمرارها بعد رمضان.

وأشار إلى أن المحجبة وغير المحجبة سيدخلان الجنة، ولكن المحجبة لها مقام أعلى وأسمى، والدرجة بينهما مثل السماء والأرض.

ودعا الفتيات إلى ارتداء الحجاب، منتقدا الشيوخ الذين لا يدعون الفتيات إلى ارتداء الحجاب، لأنه تاج للمرأة.
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