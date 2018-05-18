3 منتخبات تعلن قوائمها النهائية للمونديال.. تعرف عليها

أعلنت 3 منتخبات، أسماء لاعبيها الأساسيين، الذين سيخوضون غمار بطولة كأس العالم، والمقرر إقامتها في روسيا بداية من 14 يونيو المقبل.

قائمة البرتغال:

حراسة المرمى: أنطوني لوبيز (أولمبيك ليون) بيتو (جوستيبي) روي باتريسيو (سبورتنج).

مدافعون: برونو ألفيس (رينجرز) سيدريك سواريس (ساوثامبتون)جوزيه فونتي (داليان يفانج) ماريو روي (نابولي) بيبي (بشيكتاش) رفائيل جيريرو (بروسيا دورتموند) ريكاردو بيريرا (بورتو) روبن دياز (بنفيكا).

لاعبو وسط: أدريان سيلفا (ليستر سيتي) برونو فرنانديز (سبورتنج)جواو ماريو (وست هام يونايتد) جواو موتينيو (موناكو) مانويل فرنانديز (لوكوموتيف موسكو) وليام كارفاليو (سبورتنج).

مهاجمون: أندريه سيلفا (ميلانو) برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) جيلسون مارتينز (سبورتنج) جونسالو جيديس (فالنسيا) ريكاردو كواريسما (بشيكتاش).

قائمة السنغال:

حراس المرمى

عبد الله ديالو (ستاد رين) الفريد جوميز (سبال) خادم ندياي (هورويا).

مدافعون

الأمين جاساما (الانيا سبور) ساليو سيس (فالنسيان) كاليدو كوليبالي (نابولي) كارا مبوج (اندرلخت) يوسف سابالي (بوردو) ساليف ساني (هانوفر) موسى فاجي (أوبن)

لاعبو الوسط

ادريسا جوي (ايفرتون) شيخو كوياتي (وست هام يونايتد) الفريد ندياي (ولفرهامبتون واندرارز) بادو ندياي (ستوك سيتي) شيخ ندوي (برمنجهام سيتي) إسماعيل سار (ستاد رين).

مهاجمون

كيتا بالدي (موناكو) مامي بيرام ضيوف (ستوك سيتي) موسى كوناتي (أميان) ساديو ماني (ليفربول) مباي نيانج (تورينو) ديافرا ساكو (ستاد رين) موسى سو (بورصة سبور).

قائمة المغرب:

حراسة المرمى

منير المحمدي (نومانسيا الإسباني) - ياسين بونو (جيرونا الإسباني) - أحمد التكتاوي (اتحاد طنجة المغربي).

خط الدفاع

نبيل درار (فناربخشه التركي) - مروان داكوستا (إسطنبول باشاك شهير التركي) - رومان غانم سايس (وولفرهامبتون الإنجليزي) - حمزة منديل (ليل الفرنسي) - سفيان أمرابط (فينورد الهولندي) - مهدي بن عطية (يوفنتوس الإيطالي) - أشرف حكيمي (ريال مدريد الإسباني) - بدر بانون (الرجاء البيضاوي المغربي).

خط الوسط

كريم الأحمدي (فينورد الهولندي) - يوسف آيت بن ناصر (كان الفرنسي) - مبارك بوصوفة (الجزيرة الإماراتي) - يونس بلهندة (غلطة سراي التركي) - فيصل فجر (خيتافي الإسباني) - أمين حاريت (شالكه الألماني) - نور الدين أمرابط (ليغانيس الإسباني) - حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي).

خط الهجوم

أيوب الكعبي (نهضة بركان) - خالد بوطيب (مالاتياسبور التركي) - عزيز بوحدوز (سانت باولي الألماني) - مهدي كارسيلا (ستاندارد دو لييغ البلجيكي).