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نادين نجيم تنتقد كثرة الإعلانات في مسلسلات رمضان

الجمعة 18/مايو/2018 - 03:29 ص
نادين نجيم تنتقد كثرة الإعلانات في مسلسلات رمضان
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شيماء عطية
 

انتقدت الفنانة البنانية نادين نسيب نجيم، كثرة الإعلانات بين فواصل المسلسلات الرمضانية، وذلك في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


‏وغردت "نادين"، "بالنسبة للدعايات يلي ما بتخلص بحضر مشهد و بنطر 10 دعايات".


وتشارك نادين في مارثون رمضان بمسلسل "طريق"، والذي يشاركها بطولته النجم السوري عابد فهد، وإخراج رشا شربتجي وإنتاج "صباح للإعلام" ويعرض بموسم رمضان ٢٠١٨ على قناتي mbc drama و mtv، وتغني المطربة الشابة هبة طوجي شارة العمل.



نادين نجيم تنتقد كثرة الإعلانات في مسلسلات رمضان
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