نادين نجيم تنتقد كثرة الإعلانات في مسلسلات رمضان

انتقدت الفنانة البنانية نادين نسيب نجيم، كثرة الإعلانات بين فواصل المسلسلات الرمضانية، وذلك في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





‏وغردت "نادين"، "بالنسبة للدعايات يلي ما بتخلص بحضر مشهد و بنطر 10 دعايات".



