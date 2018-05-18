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حقيقة مفاوضات الأهلي مع الأرجنتيني رامون دياز

الجمعة 18/مايو/2018 - 02:59 ص
حقيقة مفاوضات الأهلي مع الأرجنتيني رامون دياز
رامون دياز
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الفجر الرياضي
 

يبحث مسئولو الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عن مدرب جديد للفريق، خلفا لحسام البدري، الذي استقال من منصبه، حيث يأتي الأرجنتيني رامون دياز واليوناني جورجيوس دونيس كأسماء مرشحة بقوة لتدريب الأحمر.

 

وكان الأهلي تعرض لخسارة قاسية أمام كمبالا سيتي الأوغندي، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، تقدم على إثرها البدري باستقالته من تدريب المارد الأحمر.

 

من جانبه، أكد "دياز" مدرب الهلال السعودي السابق أنه لم يتلقى أي عروض لتولي تدريب الأهلي في الموسم الجديد، كما أن لديه عرضين من الإمارات لن يتحدث عنهما حاليا.

 

كما أشار "دونيس" مدرب الهلال السعودي السابق أيضا، إلى أنه لم يتلقى أي شيء رسمي من النادي الأهلي، في حين لديه عرض من نادي باناثينايكوس اليوناني وآخر من دولة عربية.

 

 

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