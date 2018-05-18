محمد رمضان لـ"جمهوره": "بنمثل بس علشانكم"





أكد الفنان محمد رمضان، أنه ينتظر ردود أفعال جمهوره على مسلسله "نسر الصعيد" والذي يشارك في مارثون رمضان.





وغرد "رمضان" عبر "تويتر"، "‏أكتر حاجة بتابعها ردود أفعالكم عن المسلسل.. لأننا بنمثل بس علشانكم ⁧‫نسر_الصعيد‬⁩".





"نسر الصعيد" تأليف محمد عبد المعطي واخراج ياسر سامي، انتاج شركة العدل جروب، ويشارك في بطولة العمل كل من محمد رمضان ودرة وسيد رجب ووفاء عامر ودينا.







