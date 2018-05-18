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محمد رمضان لـ"جمهوره": "بنمثل بس علشانكم"

الجمعة 18/مايو/2018 - 02:58 ص
محمد رمضان لـجمهوره: بنمثل بس علشانكم
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شيماء عطية
 

أكد الفنان محمد رمضان، أنه ينتظر ردود أفعال جمهوره على مسلسله "نسر الصعيد" والذي يشارك في مارثون رمضان.

وغرد "رمضان" عبر "تويتر"، "‏أكتر حاجة بتابعها ردود أفعالكم عن المسلسل.. لأننا بنمثل بس علشانكم ⁧‫نسر_الصعيد‬⁩".

"نسر الصعيد" تأليف محمد عبد المعطي واخراج ياسر سامي، انتاج شركة العدل جروب، ويشارك في بطولة العمل كل من محمد رمضان ودرة وسيد رجب ووفاء عامر ودينا.


محمد رمضان لـ"جمهوره": "بنمثل بس علشانكم"
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