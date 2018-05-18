محمد رمضان لـ"جمهوره": "بنمثل بس علشانكم"
الجمعة 18/مايو/2018 - 02:58 ص
شيماء عطية
أكد الفنان محمد رمضان، أنه ينتظر ردود أفعال جمهوره على مسلسله "نسر الصعيد" والذي يشارك في مارثون رمضان.
وغرد "رمضان" عبر "تويتر"، "أكتر حاجة بتابعها ردود أفعالكم عن المسلسل.. لأننا بنمثل بس علشانكم نسر_الصعيد".
"نسر الصعيد" تأليف محمد عبد المعطي واخراج ياسر سامي، انتاج شركة العدل جروب، ويشارك في بطولة العمل كل من محمد رمضان ودرة وسيد رجب ووفاء عامر ودينا.
المزيد عن: نسر الصعيد نجوم الفن مشاهير مسلسل مزيكا محمد رمضان فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن