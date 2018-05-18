مقتل عامل وإصابة 8 آخرين في مشاجرة بين أبناء عمومة بسوهاج



وتلقي اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج بلاغًا بنشوب مشاجرة بالاسلحة البيضاء بين طرف أول عبد ا ع ا 41 عامًا عامل بالأزهر الشريف مصابًا " جرح طعني بالصدر " وتوفي عقب وصوله لمستشفي سوهاج العام وعشري ا م ح 41 عامًا عامل بالأوقاف وأحمد ا م ح 37 عامًا عامل وإبراهيم ح ا م 20 عامًا طالب " مصابين " بجروح سطحية وكدمات متفرقة بالرأس " وتم نقلهم لمستشفي سوهاج العام وعبد الستار ع ا 50 عامًا مدرس وطرف ثان علي ح م ح 40 عامًا موظف بالأزهر الشريف مصابًا " باشتباه نزيف بالمخ " وهمام ا م ح 54 عامًا مدرس ومحمد ا م ح 57 عامًا موظف مصابان " اشتباه كسر باليد اليمني " وإسماعيل محمد أبو الدهب 15 عامًا طالب مصابًا " اشتباه كسر بالذراع الأيمن " وإسلام م ا 20 عامًا طالب مصابًا " جرح سطحي بالرأس " وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي.



وتبين أن الطرفين أبناء عمومه ويقيمون بذات الناحية وسبب المشاجرة خلافات الجيرة فيما تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم " "2" سلاح ابيض وبسؤالهم اتهم كل منهم الأخر بالتعدي علي بعضهم البعض بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها وأضاف أفراد الطرف الأول بقيام الأول والثاني من الطرف الثاني بالتعدي علي المتوفي مما أدي إلي وفاته.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2778 إداري المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

قُتل عامل بالأزهر الشريف وأصيب 8 أشخاص بجروح متفرقة بالجسم إثر نشوب مشاجرة بين أبناء عمومة بقرية المزالوة بمركز سوهاج وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفي العام ونقل المصابين لذات للمستشفي العام والجامعي.