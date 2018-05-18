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بعد عرض الحلقة الأولى من "أبو عمر المصري".. الجمهور عن عز وبوشوشة "ثنائي خطير"

الجمعة 18/مايو/2018 - 02:49 ص
بعد عرض الحلقة الأولى من أبو عمر المصري.. الجمهور عن عز وبوشوشة ثنائي خطير
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شيماء عطية
 

تفاعل رواد السويشال ميديا، بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "أبو عمر المصري"، وذلك عبر هاشتاج "أبوعمر المصري" عبر موقع التغريدات "تويتر".


وأشاد المغردون بالكيمياء بين الفنان أحمد عز والممثلة الجزائرية أمل بوشوشة، حيث اعتبرهم الكثيرون ثنائي مميز وخطير، كما أثنوا على الإثارة والتشويق في العمل وطريقة السرد المستخدمة في المسلسل.


مسلسل "أبوعمر المصري" مأخوذ عن روايتين للكاتب عزالدين شكرى فشير، وهما "مقتل فخر الدين" و"أبو عمر المصري"، وسيناريو وحوار مريم نعوم، ويشارك فى بطولة المسلسل أحمد عز، أمل بوشوشة، وفتحي عبدالوهاب ودينا الشربيني وثناء شافع واحمد العوضى وصبري فواز، اخراج أحمد خالد موسى.


بعد عرض الحلقة الأولى من "أبو عمر المصري".. الجمهور عن عز وبوشوشة "ثنائي خطير"
بعد عرض الحلقة الأولى من "أبو عمر المصري".. الجمهور عن عز وبوشوشة "ثنائي خطير"
بعد عرض الحلقة الأولى من "أبو عمر المصري".. الجمهور عن عز وبوشوشة "ثنائي خطير"
بعد عرض الحلقة الأولى من "أبو عمر المصري".. الجمهور عن عز وبوشوشة "ثنائي خطير"
بعد عرض الحلقة الأولى من "أبو عمر المصري".. الجمهور عن عز وبوشوشة "ثنائي خطير"
بعد عرض الحلقة الأولى من "أبو عمر المصري".. الجمهور عن عز وبوشوشة "ثنائي خطير"
بعد عرض الحلقة الأولى من "أبو عمر المصري".. الجمهور عن عز وبوشوشة "ثنائي خطير"
بعد عرض الحلقة الأولى من "أبو عمر المصري".. الجمهور عن عز وبوشوشة "ثنائي خطير"
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