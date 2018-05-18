بعد عرض الحلقة الأولى من "أبو عمر المصري".. الجمهور عن عز وبوشوشة "ثنائي خطير"

تفاعل رواد السويشال ميديا، بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "أبو عمر المصري"، وذلك عبر هاشتاج "أبوعمر المصري" عبر موقع التغريدات "تويتر".





وأشاد المغردون بالكيمياء بين الفنان أحمد عز والممثلة الجزائرية أمل بوشوشة، حيث اعتبرهم الكثيرون ثنائي مميز وخطير، كما أثنوا على الإثارة والتشويق في العمل وطريقة السرد المستخدمة في المسلسل.



