بعد عرض الحلقة الأولى من "أبو عمر المصري".. الجمهور عن عز وبوشوشة "ثنائي خطير"
الجمعة 18/مايو/2018 - 02:49 ص
شيماء عطية
تفاعل رواد السويشال ميديا، بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "أبو عمر المصري"، وذلك عبر هاشتاج "أبوعمر المصري" عبر موقع التغريدات "تويتر".
وأشاد المغردون بالكيمياء بين الفنان أحمد عز والممثلة الجزائرية أمل بوشوشة، حيث اعتبرهم الكثيرون ثنائي مميز وخطير، كما أثنوا على الإثارة والتشويق في العمل وطريقة السرد المستخدمة في المسلسل.
مسلسل "أبوعمر المصري" مأخوذ عن روايتين للكاتب عزالدين شكرى فشير، وهما "مقتل فخر الدين" و"أبو عمر المصري"، وسيناريو وحوار مريم نعوم، ويشارك فى بطولة المسلسل أحمد عز، أمل بوشوشة، وفتحي عبدالوهاب ودينا الشربيني وثناء شافع واحمد العوضى وصبري فواز، اخراج أحمد خالد موسى.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسل مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن ابو عمر المصري