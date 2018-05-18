غضب ألماني من أوزيل وجوندوجان قد يطيح بهما من المونديال بسبب "أردوغان"

أعرب أكثر من ثلث الألمان (36%) خلال استطلاع أجري بينهم عن تأييدهم لحذف اسم لاعبي كرة القدم مسعود أوزيل وإلكاي جوندوجان من قائمة المنتخب المشارك في بطولة كأس العالم بروسيا، نظراً لالتقاطهم صوراً جماعية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

أجرى الاستطلاع معهد إمنيد لقياسات الرأي لصالح صحيفة "دي فيلت" الألمانية، وقال إن "57% من المشاركين في الاستطلاع إن هذا أمر غير ضروري".

كان أوزيل وجوندوان، وهما ألمانيان من أصول تركية، أهديا الرئيس أردوغان زي فريقيهما آرسنال ومانشستر سيتي خلال لقاء به في لندن الأحد الماضي.

وانتقد العديد من الساسة والرياضيين الألمان نشر حزب أردوغان لهذه الصور انتقادات حادة، وكان المدير الفني للفريق الألماني يوآكيم لوف استدعى اللاعبين الثلاثاء الماضي لضمهما لصفوف الفريق بصفة مبدئية.

ورد لوف على سؤال عن نيته في إقصاء اللاعبين من صفوف فريق كرة القدم الألماني المشارك في بطولة العالم، بقوله: "بالتأكيد لا، ولم أفكر في ذلك ولا ثانية واحدة".

وكان استطلاع سابق أعد لبوابة الأخبار "تي أون لاين دي إي" الألمانية أوضح الثلاثاء الماضي أن 70% من الالمان اعتبروا لقاء لاعبي الكرة برجل السياسة أمراً غير مقبول مطلقاً، بينما قال 6% إن اللقاء مقبول تماماً أو إلى حد كبير.