أمن سوهاج يكشف غموض العثور على جثة عامل عارية بالمنطقة الجبلية



وأسفرت جهود فريق البحث إلي قيام المتوفي الأمير م ب 33 عامًا عامل المذكور وكل من محمد ا ا ع 30 عامًا عامل وأحمد ا م 20 عامًا عامل بسرقة كابلات الكهرباء بناحية صديق المنشاوي وتعرض المتوفي لصعق كهرباء وفشلا المذكورين في إسعافه وقاما بتركة مكان العثور عليه.



بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بمضمون ما تقدم وتحرر عن ذلك محضر ملحقًا بالمحضر الأصلي وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.



كشف ضباط البحث الجنائي بسوهاج واقعة المحضر رقم 2231 إداري مركز دار السلام لسنة 2018 بشأن العثور علي جثة عامل عاري الملابس أسفل كمية من البوص وفـي حالة انتفاخ وعدم وجود إصابات ظاهرية بها بالمنطقة الجبلية بناحية قرية الشيخ صديق المنشاوي.وبسؤال عمه صبري ب ح 42 عامًا عامل قرر بأن المذكور متغيب عن المنزل منذ يوم السبت الموافق 12 الجاري [ لم يحرر محضر بغيابه ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك وما قررته النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية علي الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.ونظرًا لما تمثله الواقعة من خطورة إجرامية فقد وجهنا بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء خالد الشاذي مدير إدارة البحث الجنائي تنسيقًا وفرع الأمن العام ضم ضباط إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث المركز ووضع خطة بحث شاملة لكشف غموض الواقعة.