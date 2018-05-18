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إصابة شابين في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

الجمعة 18/مايو/2018 - 03:23 ص
إصابة شابين في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف
أرشيفية
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احمد فتحى الدسوقي
 
أصيب شابان، الخميس، في مشاجرة بقرية زاوية المصلوب، بمركز الواسطى، شمالي محافظة بني سويف.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى الواسطى المركزي بوصول كلٍ من "خلفية. ح. خ" 28 سنة، مصابًا بطعنة نافذة مطواة في الظهر، و"وليد. م. أ" 31 سنة، مصابًا بطعنة نافذة بمطواة في الجانب الأيسر، إثر مشاجرة بين عائلتين بالقرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة، وفرضت طوقًا أمنيًا حول القرية منعًا من تجدد الاشتباكات، وجرى تحرير محضرًا بالواقعة.
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