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انتشال جثة طالب من ترعة بسوهاج

الجمعة 18/مايو/2018 - 02:40 ص
انتشال جثة طالب من ترعة بسوهاج
أرشيفية
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أبورية حسين
 
تمكنت وحدة الإنقاذ النهري من إنتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقا بترعة نجع حمادي بقرية بلصفورة بمركز سوهاج وتم نقل الجثة لمشرحة لمستشفي سوهاج العام.

وبالفحص تبين غرق سعد ج س ا 15 عامًا طالب وبسؤال والده جمال س ا 62 عامًا عامل زراعي قرر بأنه أثناء قيام نجله بالإستحمام بالترعة ولعدم أجادته السباحة غرق بها ونفي الشبهة الجنائية. 

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " اسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2779 إداري المركز لسنة 2018 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.
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