حصاد البريميرليج.. الأندية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا واليوروباليج

توج نادي مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تصدره للبريميرليج برصيد 100 نقطة، بفارق 19 نقطة عن الوصيف فريق مانشستر يونايتد.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي " الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي من البطولة الإنجليزية.

الفرق المتأهلة لدوري أبطال أوروبا:

1- مانشستر سيتي:

فاز مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي، برصيد 100 نقطة وضمن خوض دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم المقبل.

2- مانشستر يونايتد:

حصد نادي مانشستر يونايتد، المركز الثاني برصيد 81 نقطة، وسيخوض منافسات دور المجموعات من البطولة الأوروبية، في الموسم القادم.

3- توتنهام هوتسبير:

حسم نادي توتنهام هوتسبير، مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد حصوله على المركز الثالث برصيد 77 نقطة.

4- ليفربول:

نجح نادي ليفربول، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، في التأهل للبطولة الأوروبية بعد حسمه للمركز الرابع في البريميرليج، برصيد 75 نقطة في الموسم القادم.

الفرق المتأهلة للدوري الأوروبي:

1- تشيلسي:

يملك نادي تشيلسي، فرصة ثمينة في المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، في حالة فوز نادي ليفربول بالبطولة خلال هذا العام، ولكنه ضمن المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، بعد إنهاء الدوري في المركز الخامس برصيد 70 نقطة.

2- أرسنال:

يشارك نادي أرسنال، في دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم القادم، بعد حسمه للمركز السادس برصيد 63 نقطة.

3- بيرنلي:

يعود نادي بيرنلي، للمشاركة في البطولات الأوروبية بعد حصده للمركز السابع برصيد 54 نقطة، وسيخوض منافسات الدور التمهيدي من بطولة الدوري الأوروبي.

4- إيفرتون:

يملك نادي إيفرتون، فرصة واحدة في المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، وهي في حالة فوز نادي ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ويحتل المركز الثامن برصيد 49 نقطة، ولن يشارك ايفرتون في البطولة الأوروبية في حالة خساراة الريدز للبطولة الأوروبية.