خالد الجندي يكشف عن جمعية كانت تضم كبار المفكرين باسم "الحمير"



وأوضح "الجندي" في لقاء مع قناة dmc الفضائية، الخميس، أن الحمار ظُلم معنا، لأنه حيوان صبور ويتحمل ولا يعترض، ولم يضايقنا، والشيء الوحيد هو أن أنكر الأصوات هو صوت الحمير.



وأكد أن هذه الجمعية كانت تعطي لأعضائها ألقاب مثل "الحمار الأعظم"، و"صاحب البردعة"، و"حامل الحدوة".

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إنه كان يوجد بمصر جمعية اسمها "جمعية الحمير"، وظلت حتى الستينات، وكانت تضم كبار المفكرين والكتاب.