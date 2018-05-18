فريق عمل مسلسل "رحيم" يشاهدون الحلقة الثانية من العمل (صورة)

اجتمع ياسر جلال، وصبري فواز و إيهاب فهمي مع الفنانة نور، والمخرج محمد سلامة والفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز والمنتج ريمون مقار وفريق عمل المسلسل لمشاهدة الحلقة الثانية من "رحيم".





المسلسل من تأليف محمد إسماعيل أمين وهو العمل الثاني الذي يجمعه مع ياسر جلال بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي مسلسل "ظل الرئيس".



