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فريق عمل مسلسل "رحيم" يشاهدون الحلقة الثانية من العمل (صورة)

الجمعة 18/مايو/2018 - 02:28 ص
فريق عمل مسلسل رحيم يشاهدون الحلقة الثانية من العمل (صورة)
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يارا أحمد
 

اجتمع ياسر جلال، وصبري فواز و إيهاب فهمي مع الفنانة نور، والمخرج محمد سلامة والفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز والمنتج ريمون مقار وفريق عمل المسلسل لمشاهدة الحلقة الثانية من "رحيم".


المسلسل من تأليف محمد إسماعيل أمين وهو العمل الثاني الذي يجمعه مع ياسر جلال بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي مسلسل "ظل الرئيس".


ويشارك فى بطولة المسلسل نور، بعد غيابها سنوات عن الدراما وحسن حسني والراقصة دينا وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمد رياض وإيهاب فهمي والمسلسل من إنتاج شركة فنون مصر.



فريق عمل مسلسل "رحيم" يشاهدون الحلقة الثانية من العمل (صورة)
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