صورة لـ"السيسي" مع ملوك وأمراء 3 دول عربية تشعل مواقع التواصل

نشر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، بدر العساكر، صورة حديثة تجمع ولي العهد وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.





وعلق العساكر على الصورة عبر حسابه الخاص بموقع""تويتر"، قائلًا: "لقاءٌ وديٌّ يستمر بين الأشقاء.. كان في ضيافة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أيام".





ولاقت الصورة انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ علق أحد المغردين على الصورة بالقول: "الله يحفظهم يارب. صورة عن مليون صورة تعبر عن الحب والعلاقات بين قادة البلدان الأربعة الله لا يفرقنا يارب".





بينما قال مغرد آخر: "هؤلاء مستقبل المنطقة وصمام الأمان بعد الله سبحانه وتعالى".



