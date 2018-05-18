رونالدو على رأس قائمة البرتغال النهائية في مونديال روسيا
اختار مدرب البرتغال، فرناندو سانتوس، 23 لاعباً بتشكيلته النهائية في كأس العالم لكرة القدم اليوم الخميس.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أنطوني لوبيز (أولمبيك ليون) بيتو (جوستيبي)
روي باتريسيو (سبورتنج).
مدافعون: برونو ألفيس (رينجرز) سيدريك سواريس (ساوثامبتون)جوزيه
فونتي (داليان يفانغ) ماريو روي (نابولي) بيبي (بشيكطاش) رفائيل جيريرو (بروسيا دورتموند)
ريكاردو بيريرا (بورتو) روبن دياز (بنفيكا).
لاعبو وسط: أدريان سيلفا (ليستر سيتي) برونو فرنانديز (سبورتنغ)جواو
ماريو (وست هام يونايتد) جواو موتينيو (موناكو) مانويل فرنانديز (لوكوموتيف موسكو)
وليام كارفاليو (سبورتنغ).
مهاجمون: أندريه سيلفا (ميلانو) برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)
كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) جيلسون مارتينز (سبورتنغ) جونسالو جيديس (فالنسيا)
ريكاردو كواريسما (بشيكتاش).