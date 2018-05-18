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رونالدو على رأس قائمة البرتغال النهائية في مونديال روسيا

الجمعة 18/مايو/2018 - 01:51 ص
رونالدو على رأس قائمة البرتغال النهائية في مونديال روسيا
رونالدو
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رويترز
 

اختار مدرب البرتغال، فرناندو سانتوس، 23 لاعباً بتشكيلته النهائية في كأس العالم لكرة القدم اليوم الخميس.

 

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أنطوني لوبيز (أولمبيك ليون) بيتو (جوستيبي) روي باتريسيو (سبورتنج).

مدافعون: برونو ألفيس (رينجرز) سيدريك سواريس (ساوثامبتون)جوزيه فونتي (داليان يفانغ) ماريو روي (نابولي) بيبي (بشيكطاش) رفائيل جيريرو (بروسيا دورتموند) ريكاردو بيريرا (بورتو) روبن دياز (بنفيكا).

لاعبو وسط: أدريان سيلفا (ليستر سيتي) برونو فرنانديز (سبورتنغ)جواو ماريو (وست هام يونايتد) جواو موتينيو (موناكو) مانويل فرنانديز (لوكوموتيف موسكو) وليام كارفاليو (سبورتنغ).

مهاجمون: أندريه سيلفا (ميلانو) برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) جيلسون مارتينز (سبورتنغ) جونسالو جيديس (فالنسيا) ريكاردو كواريسما (بشيكتاش).

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